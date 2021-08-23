خالد بن سلمان يصل روسيا للمشاركة في آرمي 2021

المواطن - الرياض

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع، إلى روسيا الاتحادية في زيارة رسمية للمشاركة في المنتدى العسكري التقني الدولي “آرمي 2021″، والذي انطلق اليوم الاثنين في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا في منطقة موسكو.

وكان في استقبال الأمير خالد بن سلمان لدى وصوله إلى موسكو من الجانب الروسي نائب مدير العلاقات الدولية في وزارة الدفاع الروسية الفريق اليكسي لبالين أنالوتوفيتش وعدد من المسؤولين.

كما حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن سليمان الأحمد والملحق العسكري السعودي لدى روسيا العميد الركن سعد بن محمد الكثيري.

بحث العلاقات الثنائية:

وسيلتقي نائب وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الروس لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ولمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لدعم أمن واستقرار المنطقة.

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