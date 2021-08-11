‎الرئيسية
جديد الأخبار
خالد بن سلمان يناقش مستجدات الأوضاع مع الرئيس اليمني
أكد موقف المملكة الثابت في دعم الشعب الشقيق

خالد بن سلمان يناقش مستجدات الأوضاع مع الرئيس اليمني

2021/08/11
الساعة 12:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
خالد بن سلمان يناقش مستجدات الأوضاع مع الرئيس اليمني
المواطن - الرياض

التقى نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، برئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي.

نقل تحيات الملك وولي العهد: 

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدات له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: إنه تشرف بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس اليمني، وتمنياتهما له والشعب اليمني مزيد التقدم والاستقرار.

خالد بن سلمان يناقش مستجدات الأوضاع مع الرئيس اليمني - المواطن

مستجدات الأوضاع: 

وتابع نائب وزير الدفاع: ناقشنا مستجدات الأوضاع في اليمن، وموقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق، وحكومته الشرعية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار في اليمن.

 


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الحجرف: يجب استمرار الجهود الأممية للوصول إلى حل للأزمة اليمنية

جدّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية