خالد بن سلمان يهنئ غروندبرغ بمناسبة تعيينه مبعوثًا أمميًّا لليمن

المواطن - الرياض

هنأ نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، هانس غروندبرغ بمناسبة تعيينه المبعوث الأممي الخاص لليمن.

تعاون لإحلال السلام:

وأكد الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم السبت، أن المملكة ستستمر في تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة لإحلال السلام والازدهار في اليمن وإنهاء الصراع فيه.

مسيرة غروندبرغ:

ويشغل غروندبرغ منذ سبتمبر 2019 منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه بحسب الأمم المتحدة خبرة أكثر من 20 عامًا في الشؤون الدولية، بينها أكثر من 15 عامًا من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

ورأس قبل ذلك قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات اليمنية، والتي أدت إلى الاتفاقية المبدئية في ديسمبر 2018.

كما ترأّس مجموعة العمل الخاصة بالشرق الأوسط والخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في 2009.

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