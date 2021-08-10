خام برنت يرتفع ويقترب من الـ 70 دولاراً للبرميل

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع خلال تعاملات الثلاثاء، وسط توقعات بأن تظل المكاسب محدودة في ظل تفشي سلالة “دلتا” لفيروس “كورونا”.

وأعلنت الصين الاثنين أعلى معدل إصابات يومي بفيروس “كورونا” خلال الموجة الجديدة التي تضرب البلاد في الوقت الحالي، والتي تعد الأولى منذ بدء تفشي الجائحة في نهاية 2019.

وأكدت شركة التحليل المالي “إيه إن زد” في تصريحات نقلتها وكالة “رويترز” على أن ما يحدث في الصين يضغط بالفعل على التنقل، مشيرة إلى تراجع نسبة إشغال المقاعد على متن الخطوط الجوية الصينية 32% في أسبوع.

ارتفاع عقود خام برنت

فيما ذكرت مؤسِّسة “فاندا إنسيتس” Vanda Insights “فاندانا هاري” في تصريحات نقلتها وكالة “بلومبرج”، أن سياسة الصين المتعلقة بالوصول إلى مستوى صفر إصابات تشير إلى أن القيود قد تستمر مما يقوض استهلاك الخام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم أكتوبر بنحو 1.2% إلى 69.73 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم سبتمبر 1.4% مسجلة 67.44 دولار للبرميل.

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