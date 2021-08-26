خبير تحكيمي يحسم الجدل حول إعادة مباراة الأهلي وضمك

المواطن - محمد سمعه

كشف الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان عن إمكانية إعادة مباراة الأهلي وضمك، التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء بالجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكم مباراة الأهلي وضمك هو المخطئ:

وتحدث سمير عثمان لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “القانون يقول: إن المباراة يجب أن تُعاد وحكم المباراة هو من أخطأ ووضع الاتحاد السعودي لكرة القدم في مأزق”.

وتابع الخبير التحكيمي المصري: “القانون ينص على أنه يجب تواجد كافة اللاعبين في نصف ملعبهم ما عدا اللاعب الذي سينفذ ركلة البداية، وفريق ضمك لم يخطئ وبالتالي لم يعاقب”.

وكان الحكم ماجد الشمراني أدار مباراة الأهلي وضمك التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بيان الأهلي:

وأصدر الأهلي بيانًا قبل قليل قال فيه: “قدمت إدارة النادي احتجاجًا رسميًّا على لقطة هدف التعادل لفريق ضمك، والتي جاءت من ركلة بداية لعبت أثناء وجود عددٍ من لاعبي الأهلي في ملعب المنافس، وهو ما يخالف صحيح القانون، في لقطة لم يعد معها حكم مواجهة الأهلي ضد ضمك لتقنية (الفار) للتأكد من صحتها”.

وكان اللاعب الجزائري العربي هلال سوداني سجل هدف التعادل سريعًا لـ ضمك في شباك الراقي بعد مرور دقيقة واحدة من هدف اللاعب السنغالي الحسن نداو، حيث استغل ضمك تراجع لاعبي الراقي من الاحتفال بهدفهم، ليباغتهم فارس الجنوب بهدف التعادل.

جدير بالذكر أن الراقي تعادل التعادل الثالث على التوالي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التعادل بالجولة الأولى ضد الفيصلي، والتعادل في الجولة الثانية أمام نادي الحزم.

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