خسائر عديدة للعميد بعد مباراة الاتحاد والرجاء البيضاوي

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن توابع خسارة الفريق الكروي الأول بالعميد لـ نهائي البطولة العربية الذي أُقيم بين فريقي الاتحاد والرجاء البيضاوي المغربي، سيكون مستمرًا خلال الفترة المقبلة.

ركلات الترجيح تحدد البطل بين الاتحاد والرجاء البيضاوي

وكان ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط، احتضن مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الرجاء المغربي بركلات الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل برباعية لكل فريق، في مباراة وُصفت بالمثيرة والممتعة.

ما فقده الاتحاد بعد خسارة النهائي العربي

وبعد المباراة فقد نادي الاتحاد، الفرصة في الحصول على 22 مليون ريال وهي مكافأة الفائز باللقب، حيث كانت ستساهم في إعادة الأمور المالية لنصابها الصحيح، بعد ما أنفقته إدارة الاتحاد للحصول على شهادة الكفاءة المالية.

بالإضافة إلى أن خسارة اللقب العربي، سيُعطل من قدوم المهاجم الجديد للعميد ليكون بديلًا للاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، في ظل رغبة إدارة الاتحاد في معرفة الوضع المالي الحالي بالنادي بعد فقد الفرصة في نيل 22 مليون ريال.

كذلك بعد مباراة الاتحاد والرجاء البيضاوي، الروح المعنوية للاعبي العميد ستكون منخفضة ضد فريق الفيصلي عند مواجهته مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد تخطط لإقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي وضم مدرب آخر بدلًا منه.

وكان المدرب كاريلي تولى مهمة تدريب العميد في العام الماضي قادمًا من نادي كورينثيانز البرازيلي.

وتعرض فابيو كاريلي لانتقادات كثيرة، حيث طلب الناقد الرياضي جمال عارف والمعروف بميوله للعميد بإقالة كاريلي والتخلي فورًا عن مواطنه البرازيلي برونو هنريكي.

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