خسارة البطولة العربية تُطيح بـ مدرب الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مجلس إدارة نادي الاتحاد سيتجه لإقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي من تدريب الفريق الكروي الأول بعد خسارة لقب البطولة العربية لصالح فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

إدارة الاتحاد تتجه لإقالة كاريلي

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية عبر “تويتر” أن إدارة أنمار الحائلي سوف تُقيل المدرب كاريلي من عمله مع الفريق الكروي الأول بعد خسارة اللقب العربي.

وجاء ذلك بسبب سوء الأداء الدفاعي الذي ظهر به الفريق أمس السبت بمباراة الرجاء، حيث سكنت شباكه 3 أهداف خلال 28 دقيقة من عمر الشوط الأول صعبت من مهام العميد للفوز باللقب العربي، رغم العودة في المباراة وإنهاء الوقت الأصلي بالتعادل برباعية لكل فريق ومن ثم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

العميد يحدد البديل

وقال الناقد الرياضي عادل الماس إن إدارة العميد تخطط للتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين كونترا وذلك في حال تمت إقالة كاريلي بشكل رسمي.

وكان المدرب كاريلي تولى مهمة تدريب العميد في العام الماضي قادمًا من نادي كورينثيانز البرازيلي.

وتعرض فابيو كاريلي لانتقادات كثيرة، حيث طلب الناقد الرياضي جمال عارف والمعروف بميوله للعميد بإقالة كاريلي والتخلي فورًا عن مواطنه البرازيلي برونو هنريكي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة