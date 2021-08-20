خطأ المعيوف يُهدي التعاون الهدف الأول

المواطن - محمد سمعه

ارتكب الحارس الدولي السابق عبدالله المعيوف، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بـ الهلال، خطأً قاتلًا منح التعاون هدف التقدم عبر الكاميروني لياندر تاوامبا.

خطأ قاتل من حارس الهلال:

وتمكن تاوامبا من استغلال خطأ المعيوف واصطدامه بالمدافع علي البليهي ليُحرز الهدف الأول لسكري القصيم بالدقيقة الـ26 من عمر الشوط الأول.

وكان سكري القصيم تعادل بالجولة الأولى أمام فريق الحزم بثلاثية لكل فريق، بينما فاز الهلال بشق الأنفس على نادي الطائي بهدف دون مقابل بالجولة الأولى، السبت الماضي.

وتشهد مباراة الهلال ضد التعاون، غياب ناصر الدوسري لاعب الهلال بسبب تعرضه لوعكة صحية خفيفة.

تشكيلة مباراة الهلال والتعاون:

وجاءت تشكيلة الزعيم لمواجهة سكري القصيم مكونة من : “عبدالله المعيوف بحراسة المرمى، محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، مدالله العليان، جوستافو كويلار، محمد جحفلي، سالم الدوسري، أندري كاريلو، موسى ماريجا، بافيتيمبي جوميز”.

أما تشكيل سكري القصيم فجاء مكونًا من: “كاسيو أنجوس بحراسة المرمى، يزيد البكر، سانتوس، نواف الصبحي، حسن كادش، محمد أبو سبعان، ساندرو مانويل، سيدريك أميسي، سميحان النابت، كاكو، تاوامبا”.

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