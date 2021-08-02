خطة برشلونة لضم نجم أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يرغب في ضم اللاعب الإسباني ساول نيجويز لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

نجم أتلتيكو مدريد يرغب في الرحيل

واللاعب نيجويز صاحب الـ26 عامًا أصبح قريبًا من مغادرة نادي أتلتيكو مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد اهتمام برشلونة وليفربول الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد معه.

وكشفت صحيفة ” أس ” الإسبانية أن فريق أتلتيكو مدريد لم يتلق حتى الآن أي عروض حول اللاعب ساول.

ويرغب برشلونة في ضم ساول نيجويز بعد أن حاول البارشا إدخال لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان في صفقة تبادلية مع الأتليتي لكن الصفقة باءت بالفشل.

وأضاف الصحفي فابريزيو رومانو بوقت سابق أن جريزمان ونيجويز يقفان في طريق إتمام العملية التبادلية، إذ يرفض كلاهما خفض رواتبهما السنوية.

جريزمان يرغب في العودة لفريقه السابق

وكان اللاعب الفرنسي جريزمان المُتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم عام 2018 انضم لفريق برشلونة في صيف 2019 قادمًا من الأتليتي، لكنه لم يفلح في ترك البصمة المناسبة مما جعله يفكر بالعودة لصفوف الأتلتيكو مرة أخرى.

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