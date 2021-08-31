خطة لإنشاء 5 حدائق في أحياء جنوب الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض عن خطتها التوسعية لإنشاء 5 حدائق وساحات بلدية في أحياء جنوب مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 51,775 مترًا مربعًا، وذلك تماشيًا مع المستهدفات الطموحة للعاصمة في ضوء رؤية المملكة 2030.

حديقة حي بدر:

وأوضحت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنها تعمل حاليًّا على تنفيذ حديقة حي بدر بمساحة 1,750 مترًا مربعًا، وتستهدف خلال الأعوام القليلة المقبلة إنشاء 4 حدائق أخرى، وهي ساحة الغنامية بمساحة 17,225 مترًا مربعًا، وساحة أحد بمساحة 15,750 مترًا مربعًا، وحديقة الدار البيضاء الأولى بمساحة 9 آلاف متر مربع، وحديقة الدار البيضاء الثانية بمساحة 8,050 مترًا مربعًا.

48 حديقة جنوب العاصمة:

ولفتت إلى أنه يتوفر حاليًّا 48 حديقة في أحياء جنوب العاصمة، وتحديدًا في نطاق بلديات الحائر والشفا والعزيزية، جهزتها بمساحات خضراء واسعة، ومضامير للمشاة، وملاعب للأطفال.

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