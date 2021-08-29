خطوة تفصل محمد صلاح عن رقم قياسي

المواطن - محمد سمعه

أصبح المصري محمد صلاح جناح الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، قريبًا من تحقيق رقم قياسي جديد وذلك بعد أن أحرز هدفًا في شباك تشيلسي أمس السبت، خلال لقاء الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة ” ميرور” البريطانية إن صلاح وصل إلى 127 هدفًا مع ليفربول في 206 لقاءات في مختلف البطولات، كما نجح صلاح في إحراز 17 ركلة جزاء متتالية لفريق ليفربول.

محمد صلاح يقترب من رقم يان مولبي

وأشارت إلى أن صلاح أصبح على بُعد ركلة واحدة ليعادل إنجاز اللاعب يان مولبي لاعب ليفربول السابق الذي سجل 18 ركلة جزاء متتالية بقميص ليفربول.

يذكر أن مسيرة مولبي مع ليفربول امتدت إلى 12 عامًا سجل خلالهم 61 هدفًا منهم 42 هدفًا من ركلة جزاء.

وسجل صلاح حتى الآن هدفين مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بموسم 2021/2022.

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي

وبدأ الشوط الأول بشكل مثير بين فريقي ليفربول وتشيلسي حيث كان سجالًا بينهما، عن طريق قيام البلوز بصناعة هجمات خطيرة عبر الألماني كاي هافرتز والبلجيكي روميلو لوكاكو، كذلك حاول ليفربول الرد عن طريق هجمات محمد صلاح واللاعب جوردان هندرسون.

ونجح هافرتز بالدقيقة الـ22 من عمر الشوط الأول، في إحراز الهدف الأول للبلوز بضربة رأسية خدعت الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وظل ليفربول بعد ذلك يُقاتل من أجل إدراك هدف التعادل حتى تحصل ليفربول على ركلة جزاء بالدقيقة الـ44 بعدما لمس رييس جايمس لاعب البلوز الكرة بيده، ليُطرد على الفور بسبب تصرفه ذلك، وينجح محمد صلاح في إحراز هدف التعادل للريدز بالدقيقة الـ47 قبل نهاية الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد في المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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