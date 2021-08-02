خطوة تقرب النصر من ضم محمد آل فتيل قبل الهلال

المواطن - محمد سمعه

لم يحدد المدافع محمد آل فتيل مصيره بعد، وذلك بعد اقتراب رحيله من النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

هاسي استبعد محمد آل فتيل من معسكر تونس

وكان آل فتيل رفض تجديد عقده مع الأهلي، مما جعل المدرب الألباني بيسنك هاسي يستبعده من معسكر الفريق في تونس خلال الفترة الماضية.

وما يجعل النصر الأقرب لحسم صفقة آل فتيل من الهلال، هو اتخاذ المدرب البرازيلي مانو مينيز مدرب النصر قرارًا مبكرًا بالتعاقد معه، عكس المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال الذي لم يحكم بعد على مستوى الكوري الجنوبي جانغ هيون سو والمدافع علي البليهي ليقرر إذا ما كان سيتجه لضم آل فتيل من عدمه.

سرعة النصر ستحسم الصفقة

لذلك سرعة النصر في التحرك، قد تحسم له صفقة آل فتيل خلال الفترة المقبلة.

وعانى آل فتيل مع الفريق الكروي الأول بـ الراقي في موسم 2020/ 2021، حيث احتل الراقي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى تأثير المشاكل الإدارية سلبيًّا على الفريق الأول، حيث تلقى هزائم تاريخية في دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي نجح في ضم البرازيلي دانكلير بيريرا قادمًا من الدوري الياباني في يونيو الماضي ليكون بديلًا للاعب محمد آل فتيل في الموسم الرياضي الجديد.

ويبحث النصر عن ضم مدافع جيد لتعويض رحيل البرازيلي مايكون.

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