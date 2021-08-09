خطوة تقرب لوكاكو من تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

أصبح المهاجم البلجيكي روميل لوكاكو قريبًا من الانضمام لصفوف فريق تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سبب رغبة تشيلسي في ضم لوكاكو:

وكان تشيلسي دخل في مفاوضات جادة مع إنتر ميلان الإيطالي لضم المهاجم البلجيكي صاحب الـ28 سنة؛ نظرًا لرغبة تشيلسي في ضم مهاجم بديلًا للألماني تيمو فيرنر الذي لم ينجح في تقديم المأمول منه مع البلوز في موسم 2020/ 2021.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو: إن اللاعب البلجيكي تجاوز الفحص الطبي الأول في بلجيكا، وسيطير خلال الساعات المقبلة إلى إنجلترا.

قيمة الصفقة:

وأشار رومانو إلى أن النجم البلجيكي سيخضع للجزء المتبقي من الفحص الطبي حين يصل إلى إنجلترا، حيث بلغت قيمة الصفقة 115 مليون يورو.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إيطالية عن استقرار نادي إنتر ميلان على بديل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وذكرت صحيفة Tutto Sport الإيطالية أن الإنتر يفكر في ضم المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي فيورنتينا الإيطالي، ليكون بديل المهاجم البلجيكي مع إنتر ميلان بالموسم الجديد 2021/ 2022.

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