خطيب المسجد النبوي: الصوم أفضل الطاعات في شهر محرم

المواطن - واس

تحدث فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ حسين آل الشيخ عن تقلب الأزمان وسرعة مرورها ،موصياً المسلمين بتقوى الله عزوجل.

خطبة الجمعة من المسجد النبوي

وقال فضيلته: في تقلب الأزمان وسرعة مرورها وانصرامها ذكرى لحال هذه الدنيا فهي كظل زائل أو سراب راحل جديدها يبلى، وملكها يفنى ، وسرورها لا يبقى ، قال تعالى: ( يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار )، كما قال تعالى (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ).

مراقبة النفس واجب على المؤمن

وأكد خطيب المسجد النبوي أنه على المؤمن أن يراقب نفسه ويراجع ذاته فينظر ماذا قدم لغد هل هو في حال من الاستقامة على طاعة الله فيزداد، أو مقصر ومفرط فينوب ويتوب قبل فوات الآوان قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعلمون )، مشدداً بقوله : فراجع نفسك أيها المسلم وازجرها عن كل إثم وفاحشة واصطبر على كل خير وبر وطاعة، قال تعالى (وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب )، ذكر الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه أنه قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.

محاسبة الإنسان نفسه

وأوضح خطيب المسجد النبوي أن مكمن الخير وموطن السعادة محاسبة الإنسان نفسه، وإن زل أو أخطى فليستجيب لقول ربه عزوجل: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطو من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم )، فاحفظ دينك عبد الله فذلك أساس كل خير واحذر من التفريط في حدود خالقك وأوامره فذلكم أصل كل شر وبليه ومصيبة.

وتابع فضيلته قائلاً أيها المسلم اجعل عامك الجديد خيراً من عامك المنصرم في الزيادة من الخيرات وأعمال البر وسابق إلى الخيرات وسارع إلى الصالحات قال صلى الله عليه وسلم : (خيركم من طال عمره وحسن عمله ).

فضل شهر الله المحرم

وبين خطيب المسجد النبوي أن شهر الله المحرم من الأشهر الحُرم وأفضل التطوعات المطلقة في الصوم، صوم المحرم قال صلى الله عليه وسلم (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد الفريضة صوم المحرم ، وصوم اليوم العاشر منه يكفر السنة التي قبله كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ).

كما أبان خطيب المسجد النبوي أن السنة هي صيام التاسع مع العاشر كما ثبت به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ورد في فضل عاشوراء وما عداه من أحداث عبادات في هذا اليوم، فلم يثبت به شيء، وهو بدعة منكرة لا دليل عليها من القرآن والسنة، والخير كل الخير، فيما ثبت به الدليل القاطع.

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