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داهس زوجته وسارقو عدادات الكهرباء في قبضة الأمن
القبض على متهمين بارتكاب جرائم خلال الأيام الماضية

داهس زوجته وسارقو عدادات الكهرباء في قبضة الأمن

2021/08/07
الساعة 10:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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داهس زوجته وسارقو عدادات الكهرباء في قبضة الأمن
المواطن - الرياض

كشف الأمن العام، اليوم السبت، عن عدد من الجرائم التي تم القبض على المتهمين بارتكابها خلال الأيام الماضية.

وضمن المقبوض عليهم منفذو جرائم منها النصب والاحتيال في مواقع التواصل، وسرقة الأسلاك النحاسية، وإطلاق أعيرة نارية، حيث تم القبض على مواطن أنزل زوجته من سيارته وضربها بحجر ثم دهسها؛ ما نتج عنه وفاتها.

نصب وسرقة: 

كما تم القبض على 16 شخصًا نفذوا عمليات نصب على مواقع التواصل الاجتماعي في الرياض، وكذلك 5 أشخاص ارتكبوا 38 جريمة تمثلت في سرقة الأسلاك النحاسية والعدادات الكهربائية في مكة المكرمة.


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