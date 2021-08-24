دلال محمد تستعرض أهمية ركوب الخيل في علاج التوحد

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

كشفت المواطنة دلال محمد والدة طفل توحدي أن ركوب الخيل يضاهي 50 ٪؜ من علاج التوحد الأكاديمي وذلك من خلال تجربتها الشخصية مع طفلها الذي كان يدرس سابقًا في عدة مراكز ومعاهد للتوحد.

علاج التوحد بركوب الخيل

وقالت دلال محمد: قرأت وتعمقت عن علاج التوحد عن طريق ركوب الخيل وقمت بعد ذلك بهذه التجربة مع ابني فوجدت أن ركوب الخيل يضاهي العلاج الأكاديمي بنسبة 50 ٪؜ حيث التحق ابني في وقت سابق بعدة مراكز ومعاهد للتوحد ولكن استجابته معها لم تكن كما هي حاليًا بعد ركوبه للخيل.

وأضافت: بعد ركوب الخيل ابني تحول من طفل متوحد إلى عنيد فركوب الخيل قوى التواصل البصري والاجتماعي لديه وكذلك قوى مداركه وأصبح مطيعًا للأوامر، فلم أكن أتخيل في يوم من الأيام أن يكون ابني اجتماعيًا ومختلطًا مع من حوله.

ركوب الخيل لمدة شهر

وتابعت دلال: أنصح كل الأمهات اللاتي يعانين من أبنائهن بتجربة ركوب الخيل فخلال شهر واحد فقط أصبح ابني يتواصل مع من حوله ويذهب معي للأماكن العامة بعد أن كنت محرجة بأخذه معي لأنه لا يستجيب لي وكان يعيش في محيط لوحده.

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