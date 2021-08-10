دلتا ترفع إصابات كورونا في أمريكا لأعلى مستوى في 6 أشهر

المواطن - متابعة

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفى للعلاج منه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر؛ بسبب انتشار سلالة دلتا في أجزاء من البلاد تعد معدلات التطعيم فيها منخفضة.

زيادة في الإصابات:

ويشير إحصاء لوكالة “رويترز” استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في ثلاثة أيام على التوالي 100 ألف إصابة على مستوى البلاد، بزيادة نسبتها 35 في المائة خلال الأسبوع المنصرم.

وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات.

ارتفاع الوفيات:

وارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40 في المائة، فيما سجلت الوفيات زيادة نسبتها 18 في المائة في الأسبوع المنصرم.

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