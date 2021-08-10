‎الرئيسية
أخبار كورونا
دلتا ترفع إصابات كورونا في أمريكا لأعلى مستوى في 6 أشهر
بزيادة نسبتها 35 في المائة خلال الأسبوع المنصرم

دلتا ترفع إصابات كورونا في أمريكا لأعلى مستوى في 6 أشهر

2021/08/10
الساعة 1:11 صباحًا
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
0
طباعة
دلتا ترفع إصابات كورونا في أمريكا لأعلى مستوى في 6 أشهر إصابات فيروس كورونا في أمريكا
المواطن - متابعة

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفى للعلاج منه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر؛ بسبب انتشار سلالة دلتا في أجزاء من البلاد تعد معدلات التطعيم فيها منخفضة.

زيادة في الإصابات: 

ويشير إحصاء لوكالة “رويترز” استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في ثلاثة أيام على التوالي 100 ألف إصابة على مستوى البلاد، بزيادة نسبتها 35 في المائة خلال الأسبوع المنصرم.

وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات.

ارتفاع الوفيات: 

وارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40 في المائة، فيما سجلت الوفيات زيادة نسبتها 18 في المائة في الأسبوع المنصرم.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الصحة تنصح الجميع: احذروا الإشاعات المضللة حول لقاحات كورونا

أكدت وزارة الصحة أهمية استقاء المعلومات الصحية من