ديمون سلاير كايمتسو نو ييبا أبرز مسلسلات عالم المانغا يعرض في السعودية

المواطن - الرياض

سيكون عشاق مسلسلات الرسوم المتحركة في السعودية على موعد مع عرض أكثر إنتاجات “ديمون سلاير” شهرة ونجاحًا مع بدء عرض “ديمون سلاير: كايمتسو نو ييبا” على STRAZPLAY.

وهو من أبرز مسلسلات عالم المانغا ومستوحى من سلسلة تحمل ذات الاسم وكتبها وأبدعها كويوهارو غوتوج.

قصة مسلسل ديمون سلاير

وبعدما أصبح الفيلم المستوحى من هذا المسلسل الأكثر تحقيقًا للأرباح في اليابان خلال العام 2020، تتابع قصة المسلسل حياة تانجيرو كامادو وشقيقته الصغرى نيزوكو، حيث يسافران في أرجاء اليابان مع بدايات حقبة تايشو الجديدة مطلع القرن العشرين ضمن فرقة من قاتلي الشياطين بعد مقتل أسرتهما في إحدى الليالي وتحول نيزوكو إلى نصف شيطان.

وبخلاف قتل الشياطين، يضع تانجيرو نصب عينيه هدفًا ذا شقين، وهو إعادة نيزوكو إلى حالتها البشرية والسعي للانتقام من موزان كيبوتسوجي، الشيطان الخارق الذي يتظاهر بكونه إنسانًا طبيعيًا في المجتمع، إلا أنه قادر على خلق سلالة جديدة من الشياطين عن طريق حقن الناس بدمه الشيطاني.

لحظات مليئة بالقوة والمرح والعواطف

وتدور الأحداث بين لحظات مليئة بالقوة والمرح والعواطف وتأسر المشاهدين بحب الشخصيات. فتانجيرو هو الأخ المثالي الذي يرعى أخته بشدة ومقبل على محاربة العالم من أجلها بينما تتميز شخصية اينوسوكي بالشجاعة الكبيرة والخوف من إظهار العواطف. ويزداد التشويق مع تصدر زينيتسو لأحداث المسلسل، وهي شخصية مرحة ومحبة وتثير الضحك، في حين أن نيزوكو شخصية رائعة.

خدمة STARZPLAY

وتتوفر خدمة STARZPLAY في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وتقدم للمشتركين محتوى يضم آلاف الساعات من الأفلام والمحتوى المخصص للأطفال والمسلسلات العربية والأعمال الحصرية.

وتحتل المنصة المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمكنهم من مشاهدة المحتوى المفضل لديهم في أي وقت وعبر أي جهاز.

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