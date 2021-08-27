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رأسية أحمد حجازي تعطى الأفضلية لـ الاتحاد
في شباك الفيصلي

رأسية أحمد حجازي تعطى الأفضلية لـ الاتحاد

2021/08/27
الساعة 7:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رأسية أحمد حجازي تعطى الأفضلية لـ الاتحاد
المواطن - محمد سمعه

تمكن المدافع المصري أحمد حجازي من إحراز الهدف الأول في شباك نادي الفيصلي، ليعطي أفضلية التقدم لنادي الاتحاد في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول.

ضربة رأسية متقنة:

ونجح حجازي في إحراز الهدف الأول للعميد بضربة رأسية في الدقيقة الثالثة، وسط غفلة دفاعية من لاعبي الفيصلي.

الاتحاد بحاجة للفوز:

ويسعى العميد إلى تحقيق الفوز والنقاط الثالث لمصالحة جماهيره، وذلك بعد خسارة نهائي البطولة العربية مساء السبت الماضي.

جدير بالذكر أن فهد المولد والحارس مارسيلو جروهي يغيبان عن مواجهة الفيصلي مساء اليوم.

 


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