رئاسة الحرمين لقاصدي المسجد الحرام: تقيدوا بأوقات التصاريح

المواطن - مكة المكرمة

تسعى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة التفويج وإدارة الحشود لتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من خلال تطبيق معايير التباعد الجسدي، وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

التقيد بأوقات التصاريح:

ودعا مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، المعتمرين والمصلين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر تصاريح العمرة وأداء الصلاة من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات الطبية، مبيناً أنه تم وضع الخطط لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي، لافتاً إلى تعزيز مفهوم التعاون مع مختلف الإدارات لتعزيز أداء المهام والمسؤوليات المكلفة بها.

توجيه السديس:

ويأتي ذلك بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبإشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة (2030).

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