رئيس اتحاد القدم يُعزي خالد البلطان

المواطن - محمد سمعه

تقدم ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بخالص العزاء إلى خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب في وفاة والدته.

الوسط الرياضي يُعزي خالد البلطان

وكان مدير المركز الإعلامي بنادي الشباب، أحمد المسعود قد أعلن اليوم عن وفاة والدة خالد البلطان، وقدم له التعازي.

وتقدم مجلس إدارة نادي الشباب نيابة عن منسوبيه وجماهيره وعامة الرياضيين كافة بأصدق التعازي والمواساة رئيس مجلس الإدارة في وفاة والدته، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ومغفرته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

الأندية الرياضية لم تتأخر

وبدأت حسابات الأندية السعودية الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، في إصدار بيانات رسمية لنعي والدة البلطان، وفي مقدمتهم؛ الاتحاد، الاتفاق، التعاون، القادسية، العين والفتح.

كذلك حرص مجموعة من المنتمين للوسط الرياضي مثل هتان باهبري لاعب الشباب الجديد والمستشار تركي آل الشيخ مالك ألميريا الإسباني والأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس الهلال الأسبق على توجيه واجب العزاء لـ البلطان.

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