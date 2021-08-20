رئيس الأهلي بعد التعادل: لدينا مشاكل

المواطن - محمد سمعه

أكد ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي على وجود مشاكل بالفريق الكروي الأول، وذلك بعد التعادل مع نادي الحزم بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ماذا طلب رئيس الأهلي من الجماهير ؟

وغرد النفيعي قائلًا: “طبعًا كنا نتمنى الفوز ولكن ما كتبها الله، مجرد أن الراقي يملك ثقافة العودة بعد التأخر بهدفين شيء أسعدني، لدينا مشاكل في بعض صفوف الفريق واضحة لنا وللجهاز الفني وإن شاء الله سوف نحلها، نلعب بفريق نصفه جديد، أول مباراة للاعبين يلعبون مع بعض، شجعوهم وشجعونا معهم والجاي زين”.

تفاصيل إصابة عمر السومة بلقاء الحزم

وفي وقت سابق، كشف النادي الأهلي أمس الخميس آخر مستجدات إصابة نجمه السوري عمر السومة، بعد أن أُصيب في لقاء الحزم.

وأعلن النادي عبر حسابه في “تويتر” أن الفحوصات المبدئية كشفت تعرض السومة لإصابة عضلية حيث سيُجري اللاعب الأشعة الطبية والفحوصات اللازمة في جدة، لتحديد مدة البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وكانت عدسات الكاميرا التقطت المهاجم السوري عمر السومة لاعب الفريق الكروي الأول بـ الأهلي وهو يبكي عقب خروجه اضطراريًا من مباراة حزم الصمود متأثرًا بالإصابة التي لحقت به بعد دقائق من انطلاقة الشوط الأول من مباراة الفريقين بالجولة الثانية.

يذكر أن الراقي، سيواجه ضمك يوم الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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