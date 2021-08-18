رئيس الأهلي يعلنها: أكملنا متطلبات الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

أعلن ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عن استكمال جميع متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة.

رسالة النفيعي لجماهير الأهلي:

وغرد النفيعي قبل قليل قائلًا: “بعد أن أكمل ناديكم جميع متطلبات إصدارة شهادة الكفاءة المالية، غدًا إن شاء الله تشاهدون نجوم فريقكم يحققون لكم نتيجة تسعدكم، عشان يصير الخميس الونيس، لأنكم الداعمين والصادقين لنا ولهم”.

صفقات الراقي الأجنبية بالميركاتو الصيفي:

وكان الراقي تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية مع البرازيلي دانكلير بيريرا ومواطنه باولينيو والمقدوني أليوسكي والسنغالي الحسن نداو والكرواتي فيليب، بالإضافة للمهاجم محمد مجرشي.

وأصبح يحق للمدرب الألباني بيسنك هاسي إشراك الصفقات الأجنبية لـ الأهلي بالمباريات المقبلة.

وستنطلق المباراة بين الفريقين مساء الغد في تمام السابعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي الحزم.

وكان الراقي مديونًا بـ125 مليون ريال، نجح في تسديد آخر دفعة منهم وقدرها 10 ملايين ريال.

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