رئيس الأولمبية السعودية يعتمد التشكيل الجديد للاتحادات الرياضية

المواطن - محمد سمعه

اعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ووزير الرياضة، التشكيل الجديد لعدد من مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية السعودية للدورة الانتخابية 2021 إلى 2024.

أسماء رؤساء الاتحادات واللجان الرياضية المعتمدة من اللجنة الأولمبية:

وجاءت أسماء رؤساء مجالس إدارات الاتحادات واللجان الرياضية المعتمد تشكيلها على النحو التالي.

أولًا .. علي رضا رئيسًا للاتحاد السعودي للتجديف.

ثانيًا .. مشعل الحكير رئيسًا للاتحاد السعودي للسهام.

ثالثًا .. فهد السبيعي رئيسًا للاتحاد السعودي للمصارعة.

رابعًا.. المهندس علي مقبول رئيسًا للاتحاد السعودي للسباق الثلاثي.

خامسًا .. حسان قباني رئيسًا للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

سادسًا .. المهندس عبدالعزيز البسام رئيسًا للاتحاد السعودي للجودو.

سابعًا .. مها الجفالي رئيسًا للاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

ثامنًا .. ناصر الشمري رئيسًا للاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.

تاسعًا .. عادل العقيلي رئيسًا للاتحاد السعودي للسكواش.

عاشرًا محمد النمر رئيسًا للاتحاد السعودي لركوب الأمواج.

حادي عشر .. خالد السعد رئيسًا للجنة السعودية للبادل.

ثاني عشر.. خالد المهري رئيسًا للجنة السعودية للكوراش.

ثالث عشر.. سالم الأحمدي رئيسًا للجنة السعودية لرياضة الأساتذة.

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