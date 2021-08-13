رئيس الرائد: لا أرد على المسيئين لي بالحسابات الوهمية

المواطن - محمد سمعه

أكد فهد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي الرائد أنه لا يهتم بالرد على من يسيئون له عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال تصريحات إعلامية خرج بها بعد مباراة الفتح في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث المطوع لـ برنامج ” أكشن مع وليد” المذاع على قناة MBC Action قائلًا: ” أقول لجماهير رائد التحدي، شجعوا فريقكم وكونوا معه على الحلوة والمرة، قوموا بواجبكم ثم حاسبوا الإدارة إذا كان هناك تقصير”.

رئيس الرائد يكشف سر غضبه

وتابع المطوع: ” في منصات التواصل الاجتماعي تجد آلاف الأسماء المستعارة والحسابات الوهمية، أنا لا أهتم بإساءتهم لي لأنك لا تعلم من خلف هذه الحسابات، والعمل يسير للأمام ونعرف تمامًا أهدافنا في الموسم”.

وأضاف: ” من المبكر قول أنه سيُنهي الفريق موسمه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة الفتح كانت أول مباراة ونتمنى تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية بالفترة المقبلة”.

رائد التحدي يحقق النقاط الـ3

وكان الفريق الكروي الأول بنادي الرائد حقق فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه الفتح بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

وعند حلول الدقيقة الـ45 قبل نهاية الشوط الأول تقدم اللاعب رائد الغامدي بالهدف الأول لـ رائد التحدي من تصويبة قوية.

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