رئيس الطائي: أزمة الكفاءة المالية بسبب خطأ موظف

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجس إدارة نادي الطائي، تركي الضبعان، عن حزنه الشديد، بسبب تعليق شهادة الكفاءة المالية رسميًّا، مؤكدًا أن موظف سبب هذه الأزمة.

رئيس الطائي يُعلق على الأزمة:

وفي أول تعليق بعد قرار لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة بسحب الشهادة، قال تركي الضبعان: “نادي الطائي لم يكتم شيء.. وما حدث كان بسبب خطأ موظف”.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الطائي تصريحاته قائلًا: “بعض الأندية في الدوري الممتاز منذ سنوات وهي ليست جاهزة للكفاءة المالية؛ فكيف بنادي صعد هذا الموسم؟!”.

واختتم تركي الضبعان تصريحاته لبرنامج “شوت” المذاع على قناة SSC، قائلًا: “لم أكن أعلم عن لاعب النصر المعار هذا خطأ موظف بالمالية، ولو كنت أعلم عنها لتركت رئاسة النادي وعملت بالمالية”.

سحب شهادة الكفاءة المالية بسبب النصر:

وأعلنت وزارة الرياضة عن تعليق شهادة الكفاءة المالية لنادي الطائي، وإحالة كل من الرئيس التنفيذي والمدير المالي والمحاسب للإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء القرار وجود التزامات مالية لنادي النصر، وتبلغ 430 ألف ريال، ومستحقة بتاريخ 1 يناير، وفقًا لما رفعته إدارة العالمي إلى لجنة يوم السبت 14 أغسطس، وذلك بعد إصدار اللجنة لقرار منحه الشهادة بشكل رسمي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة