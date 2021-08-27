رئيس النصر: أتوقع بقاء المدرب ولن يحدث تغييرات بنسبة 90%

المواطن - محمد سمعه

توقع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، بقاء المدرب مانو مينيز كمدرب للفريق الكروي الأول بالعالمي، وذلك رغم الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا خاصة بعد مباراتي الفيصلي والتعاون.

النصر لن يحدث به تغييرات كبيرة

وتحدث آل معمر لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: ” بنسبة 90% لن يحدث تغييرات في الفريق، وأتوقع بقاء المدرب معنا، نحن سندخل إلى البطولة الآسيوية، وحتى هذه اللحظة لن يوجد تغييرات كبيرة على الفريق”.

وأضاف آل معمر: ” من حق جمهور النادي توجيه العتاب للفريق خاصة أن الأداء في مباراة الفيصلي كان سيئًا ولكن القادم سيكون أفضل”.

الهدف هو التتويج بـ دوري المحترفين

وواصل رئيس النصر قائلًا: “هدفنا هو التتويج بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإذا نجحنا في التتويج بـ دوري أبطال آسيا سيكون خير وبركة، لكن الهدف الرئيسي هو التتويج بلقب الدوري”.

وكان المدرب البرازيلي مانو مينيز تعرض لانتقادات لاذعة من قبل جمهور العالمي مع مطالب بإقالته وتعيين المدرب البرتغالي باولو فونسيكا مدرب نادي روما الإيطالي السابق.

وانتقد الجمهور النصراوي تغير التشكيل المستمر من قبل المدرب مانو مينيز بالإضافة إلى عدم استقراره على لاعب يشغل مركز الظهير الأيسر.

ويستعد العالمي لمواجهة فريق تراكتور الإيراني منتصف سبتمبر المقبل في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ويملك العالمي حاليًا ست نقاط من 3 جولات في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الفوز على ضمك والتعاون والخسارة من الفيصلي.

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