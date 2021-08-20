رئيس النصر: أنا أول من يتحمل الخسارة وأتمنى أن الـVAR كان يعمل

المواطن - محمد سمعه

أثار مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجدل حول تقنية الـVAR التي استُخدمت بمباراة العالمي والفيصلي التي انتهت بفز الأخير بنتيجة 2-1 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الكثير من جمهور العالمي اعترض على عدم ذهاب الحكم ماجد الشمراني في الكثير من الحالات في المباراة التي استوجبت الذهاب إلى تقنية الفيديو.

آل معمر يهاجم تقنية VAR

وغرد آل معمر قائلًا: “مستوانا في مباراة الفيصلي وبشكل عام كان سيئًا لم نكن في يومنا، الجميع يتحمل الخسارة وأنا أولهم، وسوف نعمل على إصلاح الأخطاء والتعويض بالمباريات المقبلة، سوء مستوانا لا يُبرر أخطاء حكم الـVAR الغريبة، أتمنى أن تقنية الفيديو كانت تعمل بالفعل، كما قال الحكم الرابع”.

وكان اللاعب تافاريس سجل هدفي الفيصلي، بينما سجل اللاعب البرازيلي تاليسكا هدف العالمي الوحيد بالمباراة من ركلة حرة مباشرة.

النصر في مواجهة قوية ضد التعاون

جدير بالذكر أن النصر سوف يواجه التعاون الخميس المقبل بالجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.

يذكر أن المدرب البرازيلي مانو مينيز مدرب العالمي كان قرر الاعتماد على اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر في هجوم الفريق بمباراة الفيصلي، بسبب غياب المغربي عبدالرزاق حمدالله لظروف خاصة.

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