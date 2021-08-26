رئيس النصر عن حكم مباراة الأهلي وضمك: مُنح الثقة بعد أخطائه في مباراتنا !

المواطن - محمد سمعه

انتقد مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، أداء الحكم ماجد الشمراني في مباراة الأهلي وضمك التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد آل معمر قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “حكم يُخطئ أخطاء فادحة في جولة ثم يُمنح الثقة في مباراة مهمة بالجولة التالية، بالتأكيد لن يتطور وسيرتكب أخطاء أكبر، أين لجنة تقييم وتطوير الحكام التي طالبنا بها”.

ماجد الشمراني أخطأ بلقاء النصر والفيصلي:

وكان آل معمر سبق له وأن انتقد أداء الحكم ماجد الشمراني في مباراة النصر والفيصلي بـ دوري المحترفين مساء الخميس الماضي، بسبب عدم ذهابه إلى تقنية الفيديو في الكثير من الحالات المثيرة للجدل في تلك المباراة.

وغرد آل معمر قائلًا وقتها بعد مباراة الفيصلي: “مستوانا في مباراة الفيصلي وبشكل عام كان سيئًا لم نكن في يومنا، الجميع يتحمل الخسارة وأنا أولهم، وسوف نعمل على إصلاح الأخطاء والتعويض بالمباريات المقبلة، سوء مستوانا لا يُبرر أخطاء حكم الـVAR الغريبة، أتمنى أن تقنية الفيديو كانت تعمل بالفعل، كما قال الحكم الرابع”.

ماذا فعل حكم مباراة الأهلي وضمك:

يذكر أن الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان كان أقر بأن الحكم ماجد الشمراني، أخطأ باحتساب هدف ضمك في مباراة الأهلي، ولاعبي الراقي لم يكونوا قد عادوا بعد لمنتصف ملعبهم بعد هدف اللاعب الحسن نداي.

وكانت مباراة الأهلي وضمك انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في لقاء أُقيم على ملعب “الجوهرة المشعة”.

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