رئيس النصر: نادينا أول فريق سعودي يشارك بفريق نسائي لـ كرة الطائرة

المواطن - محمد سمعه

أشاد مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر بفوز فريق كرة الطائرة النسائي في النادي في أول مباراة له في بطولة المملكة المفتوحة بثلاثة أشواط دون مقابل.

فريق الطائرة النسائي بـ النصر حقق الفوز بأول لقاء له

وغرد آل معمر قائلًا قبل قليل: “لإيماننا بأن المرأة نصف المجتمع وأن السعوديات مبدعات في شتى المجالات، شارك العالمي اليوم الخميس بفريق كرة الطائرة ببطولة المملكة كأول ناد سعودي يلعب بفريق نسائي وكانت النتيجة انتصار بثلاثة أشواط دون رد، الفرق النسائية بإشراف الأخت سحر الحقباني ستكون مميزة”.

معلومات عن البطولة

وانطلقت اليوم التصفيات المؤهلة لبطولة المملكة الأولى للكرة الطائرة النسائية حيث تُقام منافساتها في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بمشاركة 14 فريقًا.

وأعربت عضو مجلس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة حنان صالح القحطاني عن سعادتها بالإقبال والرغبة التي أبدتها الفرق للمشاركة في بطولة المملكة الأولى لسيدات الكرة الطائرة، مؤكدة أن هذه البطولة سوف تكون بمثابة الانطلاقة إلى تكوين قاعدة كبيرة وقوية للكرة الطائرة النسائية، قبل الانطلاق نحو المنافسة على المستوى الخارجي.

وتنطلق التصفيات من إلى 21 أغسطس بمشاركة 4 فرق في الرياض وهم ” أوزرايت، فينيكس، إيليت، لينك”.

ويشارك 7 فرق تمثل جدة وهم بلو جايز 1، بلو جايز 2، بلو كليكرز، أوشين، فلامينقو ksa، تقنية جدة، سويفت.

أما المنطقة الشرقية فتشارك بـ 3 أندية وهم نادي الاتفاق، أكاديمية الاتفاق، وقمم الشرقية.

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