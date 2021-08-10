رئيس الهلال الأسبق يكشف هوية المتألقين مع النصر

المواطن - محمد سمعه

توقع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال الأسبق، هوية المتألقين في صفوف الفريق الكروي الأول بنادي النصر في الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على مشجع نصراوي:

وغرد رئيس الهلال الأسبق قبل قليل عبر حسابه في “تويتر” ردًّا على مشجع للعالمي: “حمدالله هداف كبير بدون جدال، ولكن أتوقع بروز تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر بشكل أكبر هذا الموسم”.

وأتى هذا، بعدما كشف هاشم سرور نجم النصر السابق، توقعه حول أداء كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي أندرسون تاليسكا وذلك بالموسم الرياضي الجديد.

تاليسكا وحمدالله لهما دور كبير في النصر:

وغرد سرور قائلًا عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “تاليسكا وحمدالله، سيكون لهما دور بارز في الدوري والله أعلم”.

وانضم فينسينت أبو بكر للعالمي في صيف 2021 قادمًا من بيشكتاش التركي، بينما انضم البرازيلي تاليسكا لصفوف العالمي قادمًا من صفوف فريق جوانجزو إيفرجراند الصيني ولمدة 3 سنوات.

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