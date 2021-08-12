رئيس الهلال: شعرت أن الوقت مناسب للحديث عن توثيق البطولات

المواطن - محمد سمعه

أكد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على أن توثيق البطولات أمر مهم يجب على الاتحاد السعودي لكرة القدم القيام به بما يضمن وجود مرجعية لخدمة تسويقية وخدمة جماهيرية لكل الأندية، ووجود مرجع يوثق أعمال اتحاد القدم وإنجازاته.

رئيس الهلال يوضح مقصده:

وتحدث ابن نافل قائلًا: “شعرت أن الوقت مناسب للحديث عن توثيق البطولات، ولم أتكلم مع اتحاد القدم لأنني وضحت كل شيء في تغريداتي”.

وتابع رئيس الهلال: “لا شك أن توثيق البطولات يعبر بشكل جيد عن إنجازات اتحاد القدم السعودي بالإضافة إلى توفير خدمات تسويقية وجماهيرية للأندية كلها”.

ضرورة توثيق البطولات قبل إنشاء اتحاد القدم:

وفي السياق ذاته، طالب الإعلامي جمال عارف مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة توثيق البطولات كافة قبل إنشاء الاتحاد وليس التي تحققت عقب ذلك.

وقال عارف: “مسؤولية اتحاد كرة القدم مختص في توثيق البطولات، الخاصة بالكرة فقط ونفس الحال لاتحاد السلة والطائرة واليد والتنس وكرة الطاولة وغيرها من الاتحادات الأخرى، بينما اللجنة الأولمبية السعودية هي المخولة بالتصديق على هذه البطولات أو رفضها”.

وتابع عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “إذا أراد اتحاد كرة القدم توثيق بطولات كرة القدم للأندية السعودية فيجب أن توثق كل البطولات الرسمية قبل بداية إنشاء الاتحاد السعودي، لا يجب التغافل عن بطولات تحققت تحت إشراف جهة رسمية كانت تقوم بدور اتحاد الكرة”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة