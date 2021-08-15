رئيس الهلال للجماهير: بتكاتفكم نتجاوز الصعوبات

المواطن - محمد سمعه

حرص فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال، على تهنئة جماهير الأزرق بالفوز الصعب على الطائي بهدف دون رد في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رسالة رئيس الهلال للجماهير:

وغرد ابن نافل قائلًا: “مبروك لنا جميعًا تحقيق النقاط الثلاث وهي الأهم في بداية مشوار الحفاظ على اللقب، تكاتفنا معًا يُمكن الزعيم من تجاوز صعوبة البدايات بنجاح، لذا آمل أن يستمر دعمكم للاعبين عامة وللجدد خاصة، والجهاز الفني كذلك، ليستمروا في التجانس نحو طريق طموحاتنا”.

وكان صالح الشهري أنقذ الزعيم من التعادل أمام الطائي بإحرازه هدف الفوز من ضربة رأسية في الدقيقة الـ92 في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

مواجهة قوية ضد التعاون:

وسيواجه الهلال فريق التعاون مساء الجمعة القادمة ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي.

وغاب اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا عن مباراة الزعيم ضد الطائي، وذلك بسبب عدم تسجيله حتى الآن في قائمة اللاعبين بالنادي.

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