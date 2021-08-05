رئيس الهلال يغادر إلى فرنسا لحسم صفقة ماثيوس بيريرا

المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية عن أن فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، سيغادر إلى العاصمة الفرنسية باريس للتعاقد مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب فريق ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

وكشف الإعلامي عبدالله الحنيان، عبر حسابه في “تويتر”، إلى أن رئيس الهلال سيغادر إلى الأراضي الفرنسية لحسم صفقة اللاعب صاحب الـ25 عامًا.

جمهور الهلال يشكر ابن نافل:

ودشن جمهور الزعيم وسمًا بعنوان “الهلاليين يشكرون بن نافل”، وذلك تقديرًا لإدارة الزعيم التي تحركت لحسم الصفقة بعد وجود اهتمام من قبل ناديي واتفورد وليستر سيتي الإنجليزيين لضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ25 عامًا.

تفاصيل صفقة ماثيوس بيريرا:

وقالت قناة “الإخبارية”: إن قيمة صفقة بيريرا مع أزرق العاصمة تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني، كما أن اللاعب سيوقع عقد الانضمام إلى الهلال حتى صيف عام 2025.

نصيحة غريبة من نصراوي لـ العويس:

وفي وقت سابق، وجه سعد آل مغني، عضو شرف نادي النصر سابقًا، نصيحة غريبة إلى الحارس محمد العويس حارس النادي الأهلي بسبب صفقة ماثيوس بيريرا لاعب ويست بروميتش آلبيون والهلال.

وغرد آل مغني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “أنصح الحارس محمد العويس، إذا أردت الاستمرار في حراسة المنتخب أمام الهلال، خذلك إجازة، بيريرا جاي لـ الهلال”.

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