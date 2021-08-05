رئيس سدايا يزور أكبر مركز للعمليات الرقمية ويثمّن الشراكة مع stc

المواطن - الرياض

التقى رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي برئيس مجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد في مقر المجموعة في الرياض، وذلك في إطار الشراكة بين (سدايا) و stc.

حضر اللقاء الدكتور عصام الوقيت مدير مركز المعلومات الوطني والدكتور ماجد التويجري المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وعدد من المسؤولين في الهيئة وstc.

مركز التحكم بالعمليات الرقمية:

واطلع الدكتور عبدالله الغامدي خلال اللقاء على مركز التحكم بالعمليات الرقمية (DOCC) في stc، وشاهد عرضاً مرئياً عن العمليات الرقمية المتقدمة التي يقدمها المركز في مجالات المحاكاة وإدارة البنية الرقمية وإدارة الأزمات والابتكار، بما يعزز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً رائداً للأعمال “HUB Business”.

وبهذه المناسبة ثمن الدكتور عبدالله الغامدي شراكة سدايا مع stc في عدة مشاريع وطنية تساهم في دعم الجهود نحو تمكين التحول الرقمي لمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بالتواؤم مع أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يأتي ذلك منسجماً مع توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ودعمه اللامحدود نحو تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أقصى استفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي؛ مما يساهم في تعظيم أثر هذه المشاريع واستدامتها وانعكاس ذلك على الاقتصاد في المملكة.

تسخير التقنية:

من جهته، أكد المهندس عليان الوتيد أن التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي أثمر نجاحاً لافتاً في تسخير التقنية وتوفير الخدمات الرقمية المبتكرة في المملكة، مشيراً إلى تعاون الجهتين في تطبيق (توكلنا) الذي تجاوز عدد مستخدميه 22 مليوناً فيما تجاوز عدد عملياته التفاعلية لخدمة العملاء 4 ملايين عملية تفاعلية منذ الإطلاق، وبنسبة رضا فاقت 90%. إضافة إلى تعاون الجهتين في خدمة سوار (نسك) لمساعدة الحجاج في الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية حيث كان له أثره الفاعل في نجاح تجربة الحج الذكي لهذا العام.

وأشار الوتيد إلى أن مركز التحكم بالعمليات الرقمية يمثل لبنة أساسية، لتكون stc مركزاً إقليمياً بمنظومة من الخدمات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يحقق أهداف تمكين التحول الرقمي في مختلف المجالات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة التي تقع عند ملتقى ثلاث قارات، مع تعزيز الاستثمار في خدمات الربط الدولي ومراكز البيانات لاستخلاص القيمة من الأصول المتعددة والخدمات والتقنيات المتقدمة للمجموعة.

ويعد مركز التحكم بالعمليات الرقمية أكبر مركز تشغيل متكامل من نوعه في المنطقة، إذ تبلغ مساحته 42 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 2300 موظف، ويشغل أكبر البوابات الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بسعة 8.4 تيرا في الثانية، وترتبط بأكثر من 4 كوابل بحرية، كما يضم أحدث نظم الحماية والتوزيع بالعالم لتأمين منظومة خدمات الشركة بشكل عام ومنظومة دوائر وحلول نقل خدمات البيانات والدوائر الصوتية لكافة العملاء، إضافة إلى عدد من أنظمة توطين المحتوى العالمي لتكون شبكة stc من أكثر شبكات العالم نقلاً لحركة الإنترنت خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي.

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