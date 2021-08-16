رئيس لبنان يرفض الاستقالة : لن يهزني أحد

المواطن - متابعة

رفض رئيس لبنان ميشيل عون الدعوات المطالبة باستقالته إثر الفشل في تأليف حكومة لبنانية منذ أكثر من عام.

رئيس لبنان متمسك بدوره في تشكيل الحكومة

وبحسب وكالة الأنباء الوطنية أعرب الجنرال عون عن أمله في أن “نتوصل إلى الحد من الأزمة من خلال تشكيل حكومة جديدة في الأيام القليلة، رغم سعي البعض لعرقلة هذا التشكيل”، مؤكدًا أن “رئيس الجمهورية، رغم ما خسره من صلاحيات، إلا أنه شريك في التأليف مع رئيس الحكومة المكلف، وله أن يختار من بين الأسماء المطروحة في ظل ما يتمتع به من سلطة معنوية”.

عون يرفض الاستقالة

وقال عون “لن أستقيل وسأقوم بواجباتي حتى النهاية، وآمل أن نبدأ معًا مرحلة إعادة إعمار لبنان نفسيًا وماديًا على أن يستكملها الرئيس الجديد في وقت لاحق.

محاربة الفساد

وشدد على “عزمه على مواصلة محاربة الفساد”، مؤكدًا “لن يهزني أحد، إن في موقعي أو في حرصي على مواصلة ما بدأته في هذا الإطار”، معربًا عن أمله في أن “يعود من غادر لبنان في المرحلة السابقة بفعل اشتداد الأزمة إلى ربوعه فور تحسن ظروفه”.

ونوه بمساعدة المغتربين للبنانيين المقيمين، متمنيًا أن “تشرق شمس لبنان قريبًا من جديد”.

وقال: “نضالنا مستمر من أجل إعادة بناء هذا البلد رغم كل الصعاب والمواجهات التي تعترضنا وحملات التضليل والشائعات التي تسعى إلى صرف الأنظار عن الحقيقة”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة