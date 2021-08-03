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رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الإماراتي لبحث تطوير العلاقات
تبادلا عددًا من وجهات النظر في الجانب العسكري

رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الإماراتي لبحث تطوير العلاقات

2021/08/03
الساعة 8:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الإماراتي لبحث تطوير العلاقات
المواطن - واس

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اليوم معالي رئيس أركان القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي والوفد المرافق له.

تبادل وجهات النظر: 

وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

من جانب آخر استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية في مركز العمليات الجوي بقيادة القوات الجوية، معالي الفريق الركن حمد بن محمد الرميثي، وتبادلا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الإماراتي لبحث تطوير العلاقات - المواطن


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