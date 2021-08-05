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رئيس وزراء اليمن: حريصون على تنفيذ اتفاق الرياض لاستعادة الدولة
رفض أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاتفاق

رئيس وزراء اليمن: حريصون على تنفيذ اتفاق الرياض لاستعادة الدولة

2021/08/05
الساعة 9:13 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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رئيس وزراء اليمن: حريصون على تنفيذ اتفاق الرياض لاستعادة الدولة
المواطن - واس

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك حرص القيادة الشرعية في اليمن والمملكة العربية السعودية على المضي قدماً في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما يسهم في توحيد الصف الوطني في معركة إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً واستعادة الدولة.

تقويض الاتفاق: 

وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال اتصال هاتفي بمحافظ أبين اللواء أبو بكر حسين، أن أي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاتفاق غير مقبولة.

توجيهات من الرئيس: 

وقال معين حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”: إن توجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي خلال اللقاء الذي عقد معه مؤخرا واضحة وستُتخذ جملة من التدابير في مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والخدمية ،ووضع خطط تنفيذية لتطبيقها على أرض الواقع.


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