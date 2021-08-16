رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2021 في الأردن

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة التربية الأردنية عن نتائج التوجيهي 2021 داعيةً الطلاب إلى الدخول على الموقع المخصص لذلك والاستعلام عن نتائجهم.

نتائج التوجيهي 2021

وكانت الوزارة نشرت تغريدة لها في موقع تويتر كشفت فيها عن موقع إعلان نتائج التوجيهي 2021 وذلك صباح اليوم الاثنين بعد اعتماد النتائج النهائية.

وقالت الوزارة إنه يمكن الدخول على موقع التوجيهي عبر الرابط والاستعلام عن النتائج.

طلاب الثانوية العامة غير الأردنيين

من جهة أخرى دعت وزارة التربية والتعليم الطلبة أبناء المعلمين حملة شهادة الثانوية العامة غير الأردنية لعام 2021 لتثبيت البيانات المتعلقة بهم، وذلك لغايات التنافس لاحقًا على المكرمة الملكية السامية المخصصة لأبناء المعلمين للعام الدراسي 2021 / 2022،

وأوضحت أنه يجب على الطالب تعبئة الطلب الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد عند الإعلان عنه لاحقًا.

دليل العودة الآمنة إلى المدارس

كما أطلقت الوزارة في وقت لاحق دليل العودة الآمنة إلى المدارس للعام الدراسي 2022/2021 والذي يتضمن الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية التي يجب توفيرها مع عودة الدراسة حضوريًا في بداية العام الدراسي الجديد.

وتسعى الوزارة من هذا الدليل إلى توفير بيئة صحية وآمنة لضمان سير العملية التعليمية التعلمية للعام الدراسي 2021 /2022 في درجة أمان عالية، وبما يحقق الاشتراطات الصحية الأساسية، وتوفير البنية التحتية والموارد المادية والبشرية اللازمة.

كما يهدف الدليل إلى تطوير الإجراءات المدرسية بما يلائم ظروف المرحلة، ويشمل ذلك التخطيط لتغييرات محتملة في السنة الدراسية، مثل: الإجازات، والامتحانات، والحضور والغياب، والإجازات المرضية، ونسبة الإصابات التي بموجبها يتم تعليق الدوام الوجاهي.

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