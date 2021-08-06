راموس يضع باريس سان جيرمان في ورطة

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، صدمة بسبب التأكد من غياب مدافعه الإسباني سيرخيو راموس عن أول مباراة بالدوري الفرنسي في الموسم الجديد بسبب الإصابة.

راموس يؤدي تدريبات بدنية قوية:

وكشف باريس سان جيرمان عبر موقعه الرسمي إلى أن المدافع الإسباني صاحب الـ35 عامًا لا يزال يتعافى من الإصابة التي تعرض لها بعضلة الساق، مع قيامه بتدريبات بدنية قوية داخل الملعب.

باريس سان جيرمان يعاني من الغيابات:

وأشار النادي في بيانه إلى أن اللاعب السنغالي إدريسا جايي والحارس ألكسندر لوتيلييه واللاعب كولين داجبا سوف يغيبون عن مباراة تروا مع غياب كل من الإسباني خوان بيرنات واللاعب تيدي آلوه بسبب إصابات متعددة.

يذكر أن راموس المنضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، لم يشارك في أي مباراة ودية من الـ5 مباريات التي خاضها باريس سان جيرمان قبل مواجهة ليل في السوبر الفرنسي بسبب الإصابة.

سان جيرمان يتحرك لضم ميسي:

وفي سياق آخر، بدأ نادي باريس سان جيرمان أولى خطواته لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني السابق، وذلك بعد إعلان رحيله عن النادي الكتالوني رسميًّا مساء أمس الخميس.

وأكد الصحفي الإيطالي الشهير دي مارزيو أن النادي الفرنسي تحرك سريعًا لحسم الصفقة لصالحه، خاصة أن مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب كذلك في ضم النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 سنة.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة للنجم الأرجنتيني رفقة مجموعة من لاعبي باريس سان جيرمان، مما أثار الجدل حول اقترابه من الانضمام للفريق الفرنسي قبل إعلان برشلونة رحيل أسطورته.

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