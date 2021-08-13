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رد برشلونة على الاشتراك باتفاقية CVC
لدعم النادي ماليًا في ظل أزماته الأخيرة

رد برشلونة على الاشتراك باتفاقية CVC

2021/08/13
الساعة 2:33 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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رد برشلونة على الاشتراك باتفاقية CVC خوان لابورتا رئيس برشلونة
المواطن - محمد سمعه

رفض نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي أصدره مساء أمس الخميس، الاشتراك في اتفاقية صندوق الاستثمار CVC المُبرمة مع رابطة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم مؤخرًا.

لماذا رفض رئيس برشلونة الاتفاقية ؟

وكان لابورتا أكد على أنه فضّل عدم الاشتراك في الاتفاقية كون النادي سيكون مرهونًا لصندوق الاستثمار لمدة 50 عامًا في حال لم يُسدد المبالغ التي سيتلقاها من الصندوق، مما جعله يرفض فكرة التجديد للأرجنتيني ليونيل ميسي المنضم مؤخرًا لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

ماذا سيحدث من رابطة الدوري الإسباني ؟

وكانت أندية ريال مدريد وأتلتيك بيلباو والبارشا بالإضافة إلى ريال أوفيدو رفضوا المشاركة في اتفاقية صندوق الاستثمار، مما يجعل رابطة الدوري الإسباني مضطرة إلى تطبيقها بالإجبار على كل فرق الليجا وفرق الدرجة الثانية.

وجاء في ختام بيان البارشا: “لن يكون النادي ملزمًا بتلقي أموال، والتي من شأنها أن تؤثر على الخمسين عامًا القادمة من عمر الكيان”.


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