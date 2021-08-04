رد فعل الهلاليين الأول تجاه ابن نافل بسبب ماثيوس بيريرا

المواطن - محمد سمعه

حرص جمهور نادي الهلال على توجيه رسالة إلى فهد بن نافل رئيس النادي، وذلك بعدما ذكرت بعض التقارير الإعلامية أن الزعيم أصبح قريبًا من ضم البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب فريق ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

ليستر سيتي وواتفورد نافسا الهلال لضم ماثيوس بيريرا:

ودشن جمهور الزعيم وسمًا بعنوان “الهلاليين يشكرون بن نافل”، وذلك تقديرًا لإدارة الزعيم التي تحركت لحسم الصفقة بعد وجود اهتمام من قبل ناديي واتفورد وليستر سيتي الإنجليزيين لضم اللاعب البرازيلي صاحب الـ25 عامًا.

وحول الصفقة، ذكر الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا عبر حسابه في “تويتر” أن بيريرا سينضم إلى أزرق العاصمة حتى صيف عام 2025.

قيمة الصفقة:

وقالت قناة “الإخبارية”: إن قيمة صفقة بيريرا مع أزرق العاصمة تصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني.

وكان بيريرا نشر بيانًا عبر حسابه في “تويتر” أول أمس الاثنين قال فيه: “تلقيت عرضًا مغريًا سيغير حياتي وحياة عائلتي، وأنا أطلب من إدارة النادي الموافقة عليه والسماح لي بالرحيل”.

وتابع اللاعب بيريرا: “منذ أسابيع تلقيت العرض وهو مغرٍ بمعنى الكلمة وأرغب في الرحيل عن النادي ولكن بالطريقة الصحيحة والعادلة، وما أحزنني هو أنني ملتزم لكن نادي ويست بروميتش آلبيون أطلق شائعات بأنني غير ملتزم، نظرًا لأنني أريد الرحيل وأنا كنت ملتزمًا آخر موسمين”.

يذكر أنه في حال نجح الهلال في ضم ماثيوس بيريرا سيكون ثاني صفقة أجنبية للفريق بعد ضم المالي موسى ماريجا.

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