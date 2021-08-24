رد نهائي من الفيصلي على ضم جيوفينكو

المواطن - محمد سمعه

حسم المدرب الإيطالي باولو تراميزاني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي، الجدل حول رغبته في ضم مواطنه سيباستيان جيوفينكو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال سابقًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مدرب الفيصلي لا يفكر في جيوفينكو:

وتحدث تراميزاني لـ برنامج “صدى الملاعب” المذاع على قناة MBC قائلًا: “نجم الهلال السابق لاعب رائع وأنا شخص محترف، ليس من الجيد الحديث عن لاعب ليس في فريقي، ونحن لا نفكر في ضم أي لاعبين جدد للفيصلي في الفترة الحالية”.

وأضاف المدرب الإيطالي: “سوف استضيف باولو مالديني وميسي على العشاء، وأحب تناول الطعام السعودي، وبمرور الوقت أتأقلم على الأجواء بالمملكة”.

النجم الإيطالي يودع الجماهير:

وكان الهلال قرر الاستغناء عن خدمات اللاعب الإيطالي صاحب الـ35 عامًا لقيد اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا بدلًا منه.

وكتب لاعب الهلال السابق رسالة طويلة عبر حسابه في “الإنستجرام” قائلًا: “لا أعلم من أين أبدأ؟، قلبي ورأسي يمتلئان لدرجة أنني لا أعرف ماذا أقول”.

وأضاف لاعب الهلال السابق: “تجربتي كانت عظيمة مع الهلال وتعلمت منها على المستوى الشخصي وجعلتني أنمو كرجل ولاعب، وجميع زملائي في الفريق كانوا ودودين للغاية، وكذلك الموظفون والإدارة والجماهير، عشت لحظات مميزة لن أنساها”.

وأضاف جيوفينكو: “أغادر الرياض بقلب ممتلئ بالدفء تجاه هذه المدينة وبكل الأشخاص الذين قابلتهم وجعلوني أشعر بالحب الشديد وجعلوا تواجدي في السعودية كان شيئًا مميزًا، لن أنساكم ولن أنسى الهلال، وأنتم جميعًا متواجدون في قلبي”.

وكان اللاعب الإيطالي انضم إلى الهلال في أغسطس من عام 2019 في عهد إدارة الأمير محمد بن فيصل قادمًا من نادي تورنتو الكندي.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة