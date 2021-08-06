رسميًا .. أليكس تيكسيرا يختار فريقه المقبل

المواطن - محمد سمعه

حسم اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا نجم فريق جيانغسو الصيني السابق، وجهته المقبلة، وذلك بعد اهتمام الهلال والنصر بضمه.

تيكسيرا يحق له التفاوض مع أي فريق

وكان النجم البرازيلي قد انتهى عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي جيانغسو الصيني في ديسمبر الماضي، ولم ينضم إلى أي ناد حتى الآن، وسيكون انتقاله في صفقة انتقال حر، ما يسهل عملية التفاوض معه.

ونشر اللاعب البرازيلي صورة له عبر حسابه في الإنستجرام وهو بقميص بيشكتاش التركي ليتأكد بشكل رسمي أنه لن يأتي إلى الدوري السعودي في الموسم الجديد 2021/2022.

يذكر أن تيكسيرا كان دخل في محادثات مع مواطنه جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي السابق ولاعب بيشكتاش الحالي، حيث طلب دي سوزا من مواطنه القدوم إلى بيشكتاش ليرد لاعب جيانغسو السابق عليه قائلًا: “قريبًا”.

اللاعب يفضل الانتقال لأحد الدوريات الأوروبية

وكان نجم جيانغسو السابق رفض آخر العروض الشفهية التي وصلت إليه من نادي الهلال، ليقترب من الانضمام إلى صفوف فريق بيشكتاش وسط منافسة قوية من الزعيم والشارقة الإماراتي، وذلك وفقًا لشبكة “Sporx”.

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