رسميًا .. الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد قبل قليل عن تحصله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، وذلك بعد إتمام الشروط المطلوبة كافة.

الاتحاد يحصل على الكفاءة المالية قبل مواجهة الرجاء

وجاء ذلك قبل مواجهة نادي الرجاء البيضاوي المغربي بعد غد السبت في نهائي البطولة العربية في المغرب.

وأصبح يحق للعميد خلال الفترة المقبلة، إشراك اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو وذلك بعد حصول العميد رسميًا على شهادة الكفاءة المالية.

العميد يهزم الرائد بثلاثية

يذكر أن العميد كان فاز على نادي الرائد يوم الاثنين الماضي بثلاثية دون رد بالجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى العميد للفوز بالبطولة العربية بعد غد، للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعد الفوز بها في عام 2005 على حساب فريق الصفاقسي التونسي.

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