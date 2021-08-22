رسميًا .. التعاون يُعلن إقالة مدربه نيستور إل مايسترو

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون قبل قليل إلغاء عقد مدربه البريطاني نيستور إل مايسترو وإقالته من عمله كمدرب للفريق الكروي الأول، بعد الخسارة من الهلال في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ سكري القصيم عبر “تويتر” أن إلغاء العقد تم بالتراضي بين الطرفين مع تقديم الشكر للمدرب البريطاني وطاقمه المساعد على الفترة التي قضاها بالنادي.

محمد العبدلي مدرب التعاون المؤقت

وقرر مجلس إدارة النادي تكليف المدرب الوطني محمد العبدلي لقيادة الفريق الأول مؤقتًا.

سبب رحيل المدرب إل مايسترو

وقبل إعلان الإقالة، كان سكري القصيم قرر في مايو الماضي تمديد عقد المدرب إل مايسترو حتى نهاية موسم 2021/2022 لكن التعادل مع الحزم والخسارة من الهلال بـ دوري المحترفين تسببا في الإطاحة بالمدرب البريطاني.

ويحتل التعاون حاليًا المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد نقطة واحدة.

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