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رسميًا .. الكشف عن موعد انطلاق أولمبياد 2024 في باريس
بعد نهاية أولمبياد طوكيو 2020

رسميًا .. الكشف عن موعد انطلاق أولمبياد 2024 في باريس

2021/08/08
الساعة 4:22 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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رسميًا .. الكشف عن موعد انطلاق أولمبياد 2024 في باريس أولمبياد 2024 في باريس - @Paris2024
المواطن - محمد سمعه

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية عن موعد أولمبياد 2024 ” دورة الألعاب الأولمبية” المقررة في العاصمة الفرنسية باريس بعد 3 سنوات من الآن.

أغسطس موعد انطلاق أولمبياد 2024 في فرنسا

وذكر الحساب الرسمي لـ “باريس 2024” أن الدورة الأولمبية سوف تنطلق في الثامن من أغسطس أي بعد 3 سنوات من الآن، بعد تسلم الراية الأولمبية من العاصمة اليابانية طوكيو.

عمدة باريس تتسلم الراية الأولمبية
@ariyadhiah

عمدة باريس تتسلم الراية الأولمبية من طوكيو

وكانت عمدة مدينة باريس تسلمت الراية الأولمبية اليوم الأحد من ممثل دولة اليابان في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس من عام 2021.

يذكر أن يوم أمس السبت، كان يومًا تاريخيًا للعرب في أولمبياد طوكيو، وذلك بعد تمكن البعثات العربية من الفوز بـ 5 ميداليات تاريخية.

عمدة باريس تتسلم الراية الأولمبية
@ariyadhiah

وتمكن لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي من حصد الميدالية الفضية في وزن الـ75 كيلو جرامًا، كذلك حصد المصري أحمد الجندي فضية الخماسي الحديث، كما حققت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال عبدالعزيز الذهبية في وزن الـ61 كيلو جرامًا.

كذلك نجحت اللاعبة البحرينية كالكيدان جيزاهيجن في الفوز بالميدالية الفضية في سباق 10000 متر عدو للسيدات، بينما حصلت قطر على الميدالية البرونزية بكرة الطائرة الشاطئية للرجال بعد الفوز على لاتفيا.

أولمبياد 2024 في باريس
عمدة باريس تتسلم الراية الأولمبية – @ariyadhiah


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