رسميًا .. الكشف عن موعد انطلاق أولمبياد 2024 في باريس

المواطن - محمد سمعه

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية عن موعد أولمبياد 2024 ” دورة الألعاب الأولمبية” المقررة في العاصمة الفرنسية باريس بعد 3 سنوات من الآن.

أغسطس موعد انطلاق أولمبياد 2024 في فرنسا

وذكر الحساب الرسمي لـ “باريس 2024” أن الدورة الأولمبية سوف تنطلق في الثامن من أغسطس أي بعد 3 سنوات من الآن، بعد تسلم الراية الأولمبية من العاصمة اليابانية طوكيو.

عمدة باريس تتسلم الراية الأولمبية من طوكيو

وكانت عمدة مدينة باريس تسلمت الراية الأولمبية اليوم الأحد من ممثل دولة اليابان في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس من عام 2021.

يذكر أن يوم أمس السبت، كان يومًا تاريخيًا للعرب في أولمبياد طوكيو، وذلك بعد تمكن البعثات العربية من الفوز بـ 5 ميداليات تاريخية.

وتمكن لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي من حصد الميدالية الفضية في وزن الـ75 كيلو جرامًا، كذلك حصد المصري أحمد الجندي فضية الخماسي الحديث، كما حققت لاعبة الكاراتيه المصرية فريال عبدالعزيز الذهبية في وزن الـ61 كيلو جرامًا.

كذلك نجحت اللاعبة البحرينية كالكيدان جيزاهيجن في الفوز بالميدالية الفضية في سباق 10000 متر عدو للسيدات، بينما حصلت قطر على الميدالية البرونزية بكرة الطائرة الشاطئية للرجال بعد الفوز على لاتفيا.

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