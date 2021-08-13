رسميًا .. النصر يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر قبل قليل عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية من وزارة الرياضة، وذلك بعد سداده لكافة الالتزامات المالية التي كانت عليه.

النصر سدد كل مستحقاته حتى 30 إبريل

ونجح العالمي في نيل شهادة الكفاءة المالية، حسب النطاق المحدد من قبل لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة وهو سداد الالتزامات حتى تاريخ 30 إبريل الماضي، بحسب أحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وقبل الإعلان الرسمي كان الإعلامي عبدالعزيز المريسل كشف تفاصيل الأوراق المرسلة من إدارة العالمي للحصول على الكفاءة المالية.

وقال المريسل: “بخصوص شهادة الكفاءة المالية، الخاصة بأصفر العاصمة، فالأمور تسير وفق ما يجب، الأوراق المرفقة من النادي كثيرة جدًا وهي تخص أكثر من 100 مليون ريال”.

صفقات النصر

يذكر أن العالمي كان نجح في ضم كل من الكاميروني فينسينت أبو بكر والبرازيلي تاليسكا بالإضافة إلى محمد آل فتيل والأرجنتيني فونيس موري واللاعب محمد قاسم من الفيصلي.

ويستعد النصر حاليًا لمواجهة نادي ضمك مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

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