رسميًا .. بايرن ميونخ يُجدد عقد نجمه كيميش لـ 4 سنوات

المواطن - محمد سمعه

جدد اللاعب الألماني جوشوا كيميش عقده مع الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني حتى صيف عام 2025.

ألقاب جوشوا كيميش مع بايرن ميونخ

وذكر الموقع الرسمي للبايرن أن اللاعب كيميش صاحب الـ26 عامًا نجح في التتويج مع الفريق بـ 6 ألقاب في الدوري الألماني و 3 ألقاب في كأس ألمانيا وخمسة ألقاب لـ كأس السوبر الألماني ولقب وحيد في دوري أبطال أوروبا ولقب لبطولة كأس السوبر الأوروبي ولقب في بطولة كأس العالم للأندية.

وعلق جوشوا كيميش بعد تجديده للعقد قائلًا: ” الشيء المهم بالنسبة لي هو تجديد العقد مع البايرن، هذا يجعل شغفي وحبي للفريق يستمر، وأنا أؤمن أنني لم أصل بعد لمرحلة التطور ولا يزال أمامي الكثير لأفعله للفريق”.

وجاء تجديد عقد جوشوا كيميش مع البايرن، بعد فوز الفريق البافاري أمس الأحد على نادي كولن بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الألماني.

وسيواجه بايرن ميونخ، فريق هيرتا برلين مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الألماني.

رئيس البايرن يدافع عن ساني

وفي وقت سابق، علق كارل هاينز رومينيجه رئيس البايرن السابق على صافرات الاستهجان التي تعرض لها اللاعب الألماني ليروي ساني بمباراة كولن أمس.

وكانت جماهير البايرن انتقدت ساني لتراجع مستواه مما أدى لخروجه بين شوطي مباراة كولن.

وأكد رومينيجه على أنه يتعاطف مع ساني، مضيفًا أن اللاعب مجتهد ويطور من نفسه، لكن ليس لديه ثقة في نفسه، مضيفًا أن ما حدث مع ساني حدث من قبل مع الهولندي آريين روبن حيث تعرض لصافرات استهجان حينما كان لاعبًا للفريق البافاري.

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