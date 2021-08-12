رسميًا .. تشيلسي يتعاقد مع روميلو لوكاكو حتى 2026

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي ولمدة 5 سنوات.

ونشر الحساب الرسمي لـ تشيلسي عبر “تويتر” مقطع فيديو لانضمام اللاعب البلجيكي صاحب الـ28 عامًا للمرة الأولى للبلوز في أغسطس 2011 حيث كان عمرها وقتها 18 عامًا، ليُعلن النادي ضمه حتى صيف 2026 خلال مقطع الفيديو ذاته.

سبب اهتمام تشيلسي بضم لوكاكو

وكان تشيلسي دخل في مفاوضات جادة مع إنتر ميلان الإيطالي لضم المهاجم البلجيكي؛ نظرًا لرغبة تشيلسي في ضم مهاجم بديلًا للألماني تيمو فيرنر الذي لم ينجح في تقديم المأمول منه مع البلوز في موسم 2020/ 2021.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو: إن اللاعب البلجيكي تجاوز الفحص الطبي الأول في بلجيكا، وطار خلال الساعات الماضية إلى إنجلترا للخضوع لفحص آخر ومن ثم التوقيع لـ تشيلسي.

إنتر ميلان يحدد بديل نجمه البلجيكي

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية إيطالية عن استقرار نادي إنتر ميلان على بديل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وذكرت صحيفة Tutto Sport الإيطالية أن الإنتر يفكر في ضم المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي فيورنتينا الإيطالي، ليكون بديل المهاجم البلجيكي مع إنتر ميلان بالموسم الجديد 2021/ 2022.

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